近日傳出國防部提出軍改，若單位發生風紀案件，將針對主官幹部究責，被認為違反「杜絕連坐法」原則，國防部對此表示仍在試行階段。而綠委陳亭妃今日受訪指出，國防部的做法確實有爭議。綠委鄭運鵬認為，應就事論事，不要強迫部隊長官。

陳亭妃表示，表現不佳的軍官，確實需要嚴懲，但若要用連坐法，到時候會做到什麼樣的程度？若有些人不知情，卻被無故拖累，屆時反而會影響到整體士氣，所以這部分要再三考量。

鄭運鵬指出，過去國防部因為結構封閉，因此在軍紀問題處理上，讓社會各界覺得是黑箱作業，甚至因此被稱為「國防布」，但現在改為一般檢察官調查後，已經解決很多過去被認為不夠透明的質疑。

鄭運鵬說，國防部要改革軍紀，相信國人都會贊成，而部隊中多數環境都是官兵朝夕相處，如果發生吸毒、酒駕、妨礙性自主等行為，當然不適合留在軍中。但若這些個案都要對單位主管處連坐處分，不但不符合罪行法定原則，且若部分受矚目的個案，被外界無限上綱而處連坐，恐會嚴重打擊國軍士氣。

鄭運鵬表示，台灣現在媒體資訊透明，加上立院都在質詢，每個被關注的個案都會被無限上綱，每當國軍發生事情，往往國防部長就被要求下台負起政治責任，即便連坐納入規範，也無法阻止這種政治要求。

鄭運鵬認為，國軍應就事論事，不要把部隊長官強迫到因為怕被連坐，而對部隊緊迫盯人的程度，因為那樣子絕對不會是良好的部隊管教環境。

(中時 )