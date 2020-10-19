電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)以及遠傳(4904)第三季獲利均優於財測，第四季電信業盛事莫過於本周五即將開賣的iPhone12，法人預估，在iPhone新機推出下，第四季有機會帶動ARPU年衰退幅度縮小至3%以下。

中華電、台灣大單季合併營收分別年增2.6%、1.4%，遠傳則年減13%，中華電營收年增主因為ICT專案入帳，而台灣大營收年增仍在momo購物營收成長31%帶動下，占合併營收比重已達46%，但因為iPhone新機銷售遞延至10月，使三家電信公司第三季手機銷售營收大幅衰退19-~31%，也在手機補貼及佣金支出減少下，三家電信公司獲利均優於財測。

法人分析表示，電信三雄第三季ARPU已經出現季持平，但仍年減4~8%：截至2020年9月底，受惠5G開台帶來新增客戶，電信三雄行動用戶數均季增0.1~1.7%，但僅有中華電年增6%，台灣大及遠傳則年減0.4、1.4%，而在三家電信公司未促銷4G低資費專案下，第三季電信三雄ARPU多季持平，但仍年減4~8%，預期要在第四季的iPhone新機推出，才有機會帶動ARPU年衰退幅度縮小至3%以下。

電信三雄目前5G均已經開台，各家業者相互較勁，在政府積極補助電信5G網路建設，電信三雄紛紛提高2020年5G資本支出，加快基地台建設，中華電行動業務資本支出由近98億(4G+5G)提高至110億元，且2021~2023年為5G建設高峰期，而台灣大5G資本支出從80多億提高至140億元，高居三家電信公司5G投資之冠，而遠傳5G資本支出超過60億元，且宣佈與亞太電(3682)建立5G共頻共網長達20年，亞太電將分擔2/9的5G頻譜執照費用及建設成本，不僅降低遠傳高額成本，有助加快遠傳5G建設速度、使5G頻寬持有成本下降及與鴻海(2317)在5G應用領域加強合作。

本周五蘋果iPhone12即將盛大開賣，被視為年度電信業盛事，加上今年台灣5G商轉，使得iPhone12被電信業當作衝刺5G滲透率的重要利器，也因此，多家電信業者已經將資費年限拉長到4年，讓果粉可以用較親民的價格購機，藉此刺激申辦率，以目前預購狀況來說，台灣果粉相當積極，均相較iPhone11時更加踴躍，這對電信業來說無疑是個好的開始。

(時報資訊)