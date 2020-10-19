KOSPI指數在連續4天走跌後，今(19)日終於走出陰霾，指數開高後雖受獲利回吐賣壓影響，一度向平盤趨近，但開盤近1小時左右，在逢低進場撿便宜的法人買盤強力介入下，也拉升KOSPI指數震盪走高，KOSPI指數暫報2360.2點，上漲18.67點，漲幅0.8%。

盤面中，科技與生技扮演領漲兩大族群，大部分權值股都出現上漲榮景。科技類股中的龍頭三星電子一度上漲近1.2%，第二把交椅SK海力士半導體(SK Hynix)漲幅也一度逼近2%。三星生物製藥(Samsung Biologics)與生物相似藥大廠賽特瑞恩(Celltrion)也分別有0.73%與0.97%不等漲幅，韓國最大網路服務公司Naver則小漲0.17%。傳產類股方面是漲跌互見，鋼鐵大廠浦項鋼鐵(POSCO)大漲近3%，樂金化學(LG Chem)下跌2.2%，韓國最大汽車製造商現代汽車(Hyundai Motor)也下跌1.16%。

分析師認為，市場似乎對企業Q3獲利數字，還是樂觀寄以厚望，這也是韓股上漲原因之一。

韓股大漲，匯市也跟著沾光，目前1美元可兌換1142.55韓元，韓元升4.85元。

(時報資訊)