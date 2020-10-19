材料-KY(4763)上半年在疫情影響下僅有醋片業務受到小幅影響，受惠原物料木漿及醋酐價格皆在低檔，再加上產品結構轉佳帶動毛利率提升，第4季在產能規模擴大、受惠低檔原物料價格，毛利率仍將維持高檔。2020年挾著營收成長及毛利率提升下，法人預期，全年度EPS將挑戰8.5元以上。2021年在營收持續成長以及原料成本可望下降下，營運可望更上一層樓。

材料- KY今年度營收成長，其中包括來自大陸客戶中菸公司密集提貨絲束2000噸，據來自中菸內部對於絲束的需求顯示，2021年絲束需求較2020年也將倍數成長，材料-KY明2021年來自中菸的絲束訂單，明年可能有機會超過4000噸以上。

材料-KY上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重2成，公司積極投資關鍵原物料，不止掌握來源，也能朝向上游整合，推升毛利率表現，投資的山東棗莊醋酐廠，預期將會在2021年春節正式投產。

展望2021年，材料-KY在2020年擴產的絲束及醋片可望對全年度業績做出貢獻全年，市場需求仍熱將營收成長，至於在獲利結構方面，部分則因公司向上整合醋酐，因此2021年下半年有機會看到原料成本下降，法人初估，2021年獲利仍將維持成長腳步。

(時報資訊)