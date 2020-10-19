鴻海(2317)16日舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），首度展示集團的「3加3」技術產業布局擘畫藍圖，多家外資出具報告，肯定鴻海展現布局新領域轉型升級的決心，短期雖對營運貢獻有限，但可望成為中長期營運關鍵成長來源，多維持既有評等及目標價不變。

日系外資表示，透過科技日活動，可使投資者更清楚了解鴻海不只是一家電子產品公司，並透過「3加3」策略積極布局新領域。雖然此次活動只聚焦電動車，但看好鴻海可結合內外部及軟硬體技術，加快在電動車市場的滲透率。

日系外資認可鴻海提出的MIH開放平台概念，認為在精密製造的核心競爭力將可協助客戶開發產品。雖然對於電池材料技術及軟體開發等方面，鴻海仍需時間證明是否具相關能力，但肯定鴻海致力開發新領域的能力及企圖，維持「買進」評等、目標價100元不變。

另一家日系外資亦認為，鴻海科技日展現集團整體產品布局及雄厚的內部技術實力，對於營運轉型升級帶動的毛利率提升樂觀看待，預期將成為未來3～5年的關鍵成長動力，同時仍為蘋概股中的首選個股，目前估值具吸引力，將評等自「優於大盤」調升至「買進」，目標價維持98元。

美系外資則認為，電動車是IT產業的下個顛覆性趨勢，樂觀看待鴻海投資布局電動車領域，並認為憑藉在3C產業的技能知識，更看好鴻海在外殼、底盤零組件、連接器、電子模組等零組件領域的發展。但EV開放平台需與更多汽車品牌結盟，以產生綜效並建立規模經濟。

整體而言，美系外資認為鴻海相關策略布局有助於業務多元化及毛利率提升，但電動車仍處於早期階段，預期未來2～3年不會對鴻海營運帶來明顯貢獻，伺服器需求及毛利率改善仍是短期營運成長主動能，維持「增持」評等、目標價95元不變。

歐系外資則認為，鴻海科技日展現集團對汽車、智慧醫療及機器人領域加速投資轉型的決心，雖然短期貢獻仍有限，但將有助於降低主要客戶在中國大陸的本土化策略影響，並認為卓越的輕金屬外殼技術，將有助於在汽車領域更快實現營運貢獻。

同時，歐系外資指出，鴻海科技日亦展現搭載全球最小光學雷達（LiDAR）解決方案的自主行動機器人（AMR）邊緣設備，為當日活動最大量點，展現集團在相機、機械、印刷電路板（PCB）和製造實力方面的多元化技術布局，維持「優於大盤」評等、目標價91元不變。

(時報資訊)