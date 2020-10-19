高齡92歲的總統府國策顧問黃崑濱「崑濱伯」去年底因身體不適，迄今仍臥病在床，蔡英文總統5月時曾來探視，今天趁著重陽節將至，南下嘉義探視長輩，順道前往台南後壁崑濱伯家中探望南市長黃偉哲轉述，比起上次，崑濱伯肢體動作比較靈活，精神也好些，但身形較瘦；蔡總統送上水果禮盒，黃家人也回贈自己稻米。

崑濱伯可說是全台最知名的農夫，他與煌明伯、文林伯3人，因《無米樂》紀錄片爆紅，老農樂天知命的形象深植人心，而「無米樂的故鄉」後壁菁寮近年來也成為旅遊、影視拍片的熱門景點。

崑濱伯去年底就醫，回家後臥床迄今。(台南市政府提供)

煌明伯在數年前辭世後，崑濱伯和文林伯仍活躍於推廣農村文化活動，但崑濱伯在去年底身體不適，一度住院治療，出院後臥床，由擔任護理師的女兒留職停薪，回家照顧崑濱伯迄今。

蔡英文總統在嘉義水上、六腳探視完2位百歲人瑞後，就直奔台南後壁，由市長黃偉哲、崑濱嬤陪同蔡英文探視崑濱伯，前後停留約20分鐘；黃偉哲說，蔡總統跟崑濱伯及家人話家常，比起上次探訪，崑濱伯的精神好多了，崑濱嬤說，崑濱伯手腳有動作，也開始會拉被子了。

(中時 )