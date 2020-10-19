中美貿易戰延燒，兩岸衝突急遽升溫，ECFA恐隨時取消走入歷史。市議員陳文政19日說，台中是精密機械重鎮，工具機與零組件去年出口大陸市場就超過260億元。若ECFA遭取消，關稅將從0％恢復到5~15％；工具機產業平均毛利率僅20％~30％，恐對台中產業造成致命性打擊市府應提前因應。

陳文政在經濟發展委員會業務質詢說，台中機密產業素有黃金縱谷的美譽，早年靠金屬加工機起家，也就是俗稱的「車床」。105年時主計處曾統計，光是台中神岡、西屯、大雅、太平、豐原五個行政區的「車床」產值，就佔全國39％，產值達690億之譜，顯見台中精密產業的重要性。

陳文政指出，根據經發局智慧機械產業發展計劃中的數據，去年108年，台中整體工具機與零組件每年產值高達1177億，直接外銷就佔78％，出口最多的大陸市場又佔28.6％，等同每年直接出口大陸就超過260億元；若ECFA突然取消，屬於早收清單內的產品，關稅將從原本的0％調升至5~15％「工具機產業平均毛利率只有20％~30％，15％的關稅要這些業者怎麼活？」

陳文政憂心說，不只是直接出口受到影響，台中多家工具機龍頭與大型光電企業，在兩岸均有投資並設有生產線，由兩岸的工廠進行分工；若ECFA取消，除了衝擊大陸市場的市佔率，更有可能流失海外的客戶。

陳文政強調，目前的執政黨正是靠著煽動仇中才取的政權，千萬不要把延續ECFA的希望放在執政黨上。他呼籲台中市政府要做好三點準備，一，因應台商回流，市府應積極爭取大型製造業到台中進行採購。二，將「前店」的傳統會展轉型成網路電商模式，度過疫情外商無法來台的困境。三，提前準備產業紓困計畫，以防ECFA取消時產業無所適從。

(中時 )