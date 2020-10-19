◎丁小芹將入獄 賣假包詐17萬判刑2年半定讞

藝人丁小芹從5年前起陸續在拍賣網站販賣假的名牌包，詐騙12名買家，一審依加重詐欺罪判囚3年6月，她公開道歉並求法官給她緩刑，二審認為5年內曾因另件詐欺案被判刑不符合規定，但考量她與被害人達成和解並賠償改判2年半，她提上訴，最高法院駁回定讞。

◎疫苗之亂 柯文哲善後：高危險族群先打

衛福部長陳時中宣布公費流感疫苗暫緩令，引發民怨四起，外界好奇台北市長柯文哲若以醫生立場來看，怎麼會有疫苗短缺情況。柯19日表示，今年總採購買數比去年多55萬劑，因為以前是分批施打，今年是同時開打，北市善後還是按照順序，高危險群先打，剩下的年輕力壯族群最後打。

◎中選會要辦聽證會審萊豬公投 藍委：過去食安公投也未見如此作法

民進黨8月開放萊豬進口引起爭議，國民黨9月發動「反萊豬顧食安公投」連署並將連署書送至中選會，但中選會要求必須舉行聽證會。藍委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢表示，過去反美牛、反日本核食公投也沒有如此作法，讓人質疑執政黨是否要以「技術性」手法處理掉本次公投。

◎我斐濟代表處國慶活動遭陸方騷擾 外交部：已通函駐外單位提防

我國駐斐濟代表處10月8日舉辦國慶酒會，卻遭大陸外交人員闖入騷擾，引爆肢體衝突，對此，外交部次長曾厚仁表示，我方除當場報警也予嚴厲譴責，至於該事件是否是陸方未來普遍性的行為還是單一個案還在觀察。外交部則已通函駐外館處全面提防。

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(中時新聞網)