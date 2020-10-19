全球「夯女力」，隨著愈來愈多國內外企業提拔女性擔任高階主管，很多人不知道，美力競爭力第一步，就從「個人形象」打造起。國泰金控10月31日起將一連舉辦三場「霖園生活講座-啟動美力競爭力」，邀請陳麗卿形象管理學院專業講師，現場為聽眾找到自己的穿著風格，展現自信與魅力。

穿著是每個人每天都會發生的事，也是個人形象的表徵，過去，不少大企業喜歡訂製員工制服，給外界專業、信任、企業形象鮮明、一致性的感覺，不過，隨著世界潮流企業文化改變，以及環保意識抬頭，愈來愈多企業決定讓員工「自由」，第一步就是「解放制服」。

有企業員工表示，不穿制服有好有壞，好處是會更注意自己的穿著，樹立個人形象，愛漂亮的員工更可以開心的天天換不同樣式的衣服出門，不過也有員工苦笑說，沒了制服就要每天煩惱穿什麼，還可能要準備一筆治裝費，採購適合職場穿著的衣服。

滿滿的衣櫥中有幾件衣服適合自己？選衣時要選好看的色，還是讓你好看的色？您知道好身材是用智慧穿出來的嗎？為了讓更多民眾認識自己，國泰金控「霖園生活講座-啟動美力競爭力」還請來專業講師傳授科學穿衣法，及認識皮膚色彩屬性，讓衣櫥裡的每件衣服都適合自己，輕鬆掌握穿對更成功的形象秘訣，為自己的實力加分。

「專業」固然重要，但「看起來專業」更重要，無論您是職場實力派、初入社會新鮮人或即將面臨求職的青年學子，都可以透過形象管理，迎向全新的自己，為未來踏出成功的第一步。

國泰霖園生活講座將自10／31起於桃園、台北、台中各舉辦一場，參加者還有機會獲得【衣櫥加法】或【VOGUE】流行時尚雜誌一本。線上免費報名：https：／／www.cathaypublic.com.tw／cathayplaza／

(旺報 )