流感疫苗暫緩50歲至64歲施打，今天（19日）行政院長蘇貞昌赴宜蘭時，對此回應說：「這一件事情我也要跟國人同胞抱歉。」他表示，今年更比去年進口流感疫苗多，但「因為陳時中部長可能一開始出來示範打針」，加上疫情衝擊，以至於疫苗施打變得非常熱絡。

蘇貞昌形容，今年疫苗施打有點像「爆桌（台語）」，一時之間大家通通來，尤其50到64歲的接種率最高，而且幾乎都已經要達標，反而最高危險的、比較高齡的長者跟嬰幼兒，現在還沒有十足的能夠接近達標。

他強調，我們拜託50到64歲的國人同胞，稍微能夠慢一點，不是不打，是優先讓65歲以上長者以及嬰幼兒趕快優先打，這樣子國人同胞就會很平穩；根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25％，就是社區安全了，而且我們現在也看到流感的情形其實很少，請大家放心。

蘇貞昌坦言，當初沒有先把分配次序、節奏弄好，以至於又宣布後讓50到64歲的民眾一時困擾，這一點確實我們在做法上比較沒有周到，實在很對不起，請這個年齡層的國人同胞原諒，請稍微忍耐，我們還是會一步一步來。

(中時 )