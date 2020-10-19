台中市政府9月26日頒布「台中市違反土地使用管制代履行拆除」執行原則，其中針對農地工廠優先執行拆除，拆除費用也須由義務受處分人負擔。市議員陳文政肯定市府堅持做對的事，但他也質疑，這麼重大的政策頒布，市民跟工廠業者卻沒幾個人知道，要求市府應該對違章業者確實宣導，讓違章業者了解事情的嚴重性。

陳文政表示，自己過去曾多次要求市府通過農地工廠拆除費自付的自治條例，市府在權衡之下推動「台中市違反土地使用管制代履行拆除」執行原則，政策精神上以符合公平性，他給予高度的肯定。

陳文政也質疑，如此重大的政策上路已一個月，卻不見市府的新聞稿與宣導措施，會不會只是「高高拿起輕輕放下？」他要求工廠主管機關經發局應做好宣導的工作，違章業者才會心生警惕，加速合法的腳步。

陳文政建議市府，農地違章工廠事關經發局、農業局以及都發局三個局處，應做好橫向聯繫作業，並且善用數位治理，讓三個局處都有相同的清查結果與違章工廠詳細資訊，才能提高行政效率，落實農地違章工廠管制的作業。

(中時 )