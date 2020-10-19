「烈焰紅唇」（The Flaming Lips）樂團的泡泡演唱會

面對一波波持續不斷的新冠肺炎疫情，美國「烈焰紅唇」（The Flaming Lips）樂團仍在樂迷簇擁下，舉行了嗨翻天的現場演唱會。

據CNN新聞網18日報導，在別出心裁的演唱會裡，不僅是這群來自奧克拉荷馬市（Oklahoma City）的歌手把自己包在塑膠泡裡，所有參加現場演唱會的樂迷，每個人都有一個專屬泡泡。

「烈焰紅唇」（The Flaming Lips）樂團主唱主唱兼吉他手韋恩柯伊（Wayne Coyne）16日告訴CNN，新冠肺炎疫情爆發初期，他就有相關構想。

他畫了些草圖，2019年時，他是唯一在太空泡泡裡的人，其他人都和平常一樣。不過，新冠肺炎疫情爆發後，他又繪製了新草圖，在12日晚的演唱會中，不只是他，所有參加演唱會的人都在泡泡裡。

韋恩柯伊說，原本他以為，新冠肺炎在這個構想落實前就會消失。他說，3月中時大家或許都認為，新冠肺炎可能1、2個月內就能控制住，可是8個月後，它還流連不去。他表示，最初他和樂團公開提出這個構想，是在5月上「荷伯報到」（The Late Show with Stephen Colbert）的深夜脫口秀節目時。一開始他們是在唱幾首歌時，嘗試讓大約30人在泡泡裡。後來他們開始想，讓所有的人都進泡泡或許真的辦得到。

事實上，長久以來，「太空泡泡」一直都是「烈焰紅唇」的舞台戲碼之一，早已熟悉相關作業。為了這次大型活動，他們從中國大陸訂購了100個塑膠泡泡，讓在新冠疫情中舉行大型演唱會的夢想成真。

(中時新聞網)