高雄輕軌二階爭議難解，原訂2021年6月完工的期程據傳將展延至2024年。高雄市長陳其邁強調，前市長韓國瑜讓輕軌工程停擺一年半，現任市府找出優化方案後就會立刻復工，絕無展延到2024的規劃。

高雄市環狀輕軌全長22.1公里、共37站，分兩階段施工。一階（C1至C14站）2015年底通車營運，二階原定2021年6月完工，但美術館路、大順路段屢掀爭議，工期傳將因此展延。

陳其邁表示，韓國瑜針對輕軌二階路線討論了一年半，路線又不變，繞了一圈又回到原點，所以我們要趕快在路線不變的情況下，調整路型，提出更好的方案。市府現在做任何的準備，就是為了輕軌的復工，包括路線不變、路型調整。路段、路口的車站設計，包括停車位的部分，我們都全力來解決，希望說在這些科學的證據，包括動態評估、停車位或整個道路的路型，做一些不同更優化的方案出來之後就立刻動工，立刻復工。

陳其邁指出，捷運局現在最優先的部份是要趕快把路型的問題解決，相關的配套措施趕快做好，並沒有所謂展延到2024的規劃。當路型決定，也會配合一些路口的改善設施，包括龍德新路等這些路段的改善，再來全力的解決這些問題，一旦路型解決之後，我們就會立刻復工。

(中時 )