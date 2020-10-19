蔡英文總統19日上午到嘉義縣，探訪家住六腳鄉今年甫滿百歲的呂陳娘阿嬤，呂陳娘頻頻向蔡英文說「總統這麼忙，還特別來阮厝」、「揪甘心！」等。被問到養身祕訣，呂陳娘笑說，她幾乎什麼都吃，早餐常喝米漿、豆漿，不過吃飯時，總是會配豆腐乳。

蔡英文今日在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，一行人抵達呂陳娘住處，除了贈送金鎖片、敬老狀、水果禮盒、重陽節蛋糕等賀禮，也祝福她重陽節快樂，福壽延年。

呂陳娘次子呂仁和說，母親年輕時是一名裁縫師，現在她視力仍相當好，還會穿針引線縫衣服，母親有著「不服輸的個性」，前幾個月還自己跑去做假牙，此外，她洗澡不喜歡靠別人幫忙，堅持只要自己做的到，就會自己來。

呂陳娘從翁章梁手中收到9000元重陽節禮金時，架勢十足地數紅包袋裡面有多少錢，但怎麼數只有8000元，覺得奇怪再看了一下，才發現原來1000元夾在紅包袋底部，不禁莞爾一笑。呂仁和說，母親對數字也是很清楚，每周自已看著電話簿、撥電話跟家人抬槓。

呂陳娘於民國9年出生，今年剛好滿百歲，生育2子5女，子女各有成就，子孫滿堂，其20多位兒孫今日一早提前從台北、新竹、桃園等地回到嘉義六腳，一起為她祝壽，氣氛熱絡溫馨。

呂陳娘架勢十足地數紅包袋裡面有多少錢。（張毓翎攝）

(中時 )