中美地緣角力白熱化、台灣海峽緊張局勢不斷升級之際，中共解放軍東部戰區官方微博周日（18日）公布影片，指第72集團軍某旅舉行出征誓師動員大會，但畫面顯示，大會紅色標語卻被打上馬賽克，令出征目標成謎。由於東部戰區是大陸其中一個對台戰區，此舉惹來各種揣測。

解放軍東部戰區官方微博為這隻影片編寫的文案：「@東部戰區10月18日消息，戰旗獵獵，鐵骨錚錚；將士出征，豪氣沖天。近日，第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會。出征現場，官兵昂揚的鬥志催人奮進，鏗鏘的誓言令人熱血沸騰。」

全長45秒長的短片中，一開頭的空拍畫面和42秒前後可見大會主題標語被刻意打碼，出征目標被隱藏。而誓師畫面可見，約有千名解放軍官兵列隊參與，主持儀式的司令官說道：「這是一場血與火的考驗...這是一場捍衛榮譽和尊嚴的戰鬥...」之後士兵宣讀誓詞，「...全面打擊對手...」，畫面兩邊則有多輛坦克及裝甲車。

根據公開資料顯示，解放軍陸軍第72集團軍在2017年組建，其軍部駐地位於浙江湖州市。集團軍轄下擁有兩棲、炮兵及防空等12個旅。而這一集團軍，一直被視為「攻台主力」。

中共解放軍東部戰區官方微博18日公布一支影片，指第72集團軍某旅舉行出征誓師動員大會。（視頻截圖）

(中時 )