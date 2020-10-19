水情吃緊，新竹縣市頭前溪灌溉區有3000餘公頃，新竹市則有1000公頃、400農戶受影響，農委會主委陳吉仲19日特別視察竹市農田停灌情形，籲農友盡早「割捨」，以利下期稻作耕種，同時也強調補償不只農田，凡1000公頃停灌範圍內的蔬果、花卉、雜糧也都有補償。

為提前部署，農委會宣布全國31萬2000公頃計畫灌溉區域，停灌範圍包含桃竹苗部分區域，其中頭前溪停灌區包含新竹縣市有3746公頃，新竹市占1000餘公頃，有400戶農友受影響，市府近日已與農會共同協助農民申請補助。

農委會主委陳吉仲今天上午在新竹市長林智堅陪同下，一起視察新竹市香山區農田停灌狀況。林智堅表示，此次受影響稻農戶數估計約有400戶，截至今天約有160幾戶已提出補償申請，市府與農會、水利會系統共同積極清查、協助所有農戶來辦理補償作業，他也提醒農民若有尋求其他水源搶灌者，仍需利用自由合法水源（例合法水井）灌溉，否則就無補償金領用，若領補償金就不能繼續種植。

陳吉仲則表示，新竹市農友已有1／3完成申請補償，是桃竹苗效率最高的地方，他也要提出呼籲，希望完成補償申請且補償金拿到的農友，應盡早把稻作割除，如果農友不捨得一直不去割除，農田與稻作會愈來愈乾，之後會更難處理，及早割除對下期稻作會比較好處理並有利生長。

他也表示，可能有農友寄望下周有雨水能夠帶來灌溉水，但稻作也已是空包彈了，雖然農友一定會「揪不甘」，不過為了下1期稻作，建議農民還是盡快割除。

此外，他強調，1000公頃的補償不只有水田，包括蔬菜、水果、雜糧、花卉都有補償，這部分的補償明天在國會會由立法院長宣布通過，只要是1000公頃範圍內的灌區作物都可以提出申請。

農委會宣布停灌補償辦法，並籲請農友盡早割除，但稻作都是心血，要像雜草一樣割除，農友心中仍有萬般不捨。（陳育賢攝）

(中時 )