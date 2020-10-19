美國盤前期指走高，台股盤中大漲逾百點！美國總統大選日漸近，且台股及美股陸續進入財報公布高峰，美股及台股震盪加劇，繼10月8日大立光(3008)法說會後大立光股價探底，上週法說會台積電(2330)股價亦未有亮眼表現，讓近期欲攻13000點未成的台股在上週再度抱憾，所幸今天盤前美股期指大漲，讓上週五收低的台股短多重振旗鼓，在大立光及台積電雙王轉強，以及鴻海(2317)一起領軍蘋果概念股—臻鼎-KY(4958)、華通(2313)、台光電(2383)衝高，搭配德微(3675)、東凌-KY(2924)、美隆電(2477)及金像電(2368)等盤中亮燈漲停，台股指數開高走高，盤中大漲逾百點，直逼12900點。

截至11點40分為止，加權股價指數12865.28點，上漲114.91點，成交量1119.82億元；OTC指數為164.97點，上漲0.22點，成交量260.14億元。

今日上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.04%，其次是電子零組件類股及光電類股，分別上漲1.94%及1.78%，表現較差者為造紙類股、機電類股及觀光類股，其中造紙類股下跌0.54%，機電類股下跌0.1%，觀光類股下跌0.07%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲0.97%，表現最差為營建類股，下跌0.56%。

就技術面來看，美國總統大選日近，且上週台積電法說未有太多驚喜，致使上週加權股價指數收盤12750.37點，累計一週下跌 136.82點，跌幅為1.06%，週K線收黑，週成交值為9939.92億元，較因連假交易日較少的前兩週回升；OTC收盤指數為164.75點，累計一週下跌0.21點，跌幅為0.13%，週K線收黑，週成交值為2575.02億元，亦較因連假交易日較少的前兩週回升；今天台股指數在美國盤前期指強勢走高帶動下，指數開高走高，盤中大漲逾百點，站回5日線；近期台股挾資金行情續燒欲突破13000點關卡，但大立光及台積電法說會行情失靈，讓上週台股上攻13000點再次失敗，短多處於劣勢，所幸今天台股指數挾美股期指大漲再度站回5日線，不過，隨著美國總統大選腳步接近，在市場普遍觀望下，台股短線將處理高檔整理格局，預估本週台股指數將在12800點上下200點震盪。

分析師表示，過去一週所有上市櫃公司9月合併營收，同時台積電法說釋出獲利成長訊息，本應激勵台股，但是指數在週一、二短暫逼近13000點後一路下滑，可能因華為禁令在9月中到期，華為囤貨的急單可能到此結束，且美國總統大選只剩倒數二週，由於川普及拜登的政策方向明顯不同，相關題材類股，市場將暫時保持觀望；加上歐美疫情再度升高、且疫苗問世傳出變數，而美股財報多空訊息不一，整體不確定因素仍多，壓抑整體市場投資氣氛。

再者，近期台幣兌美元匯率出現急升，事實上在第3季已經有2%的升值幅度，面對台幣急升，出口廠商財報潛藏危機，考量台股多次挑戰萬三關卡未果，累積上檔套牢賣壓，指數續攻力道有限，建議採取逢低布局策略。

由於台股高檔壓回整理，操作上，短打聚焦產業展望正向的電子零組件、蘋果供應鏈、半導體相關、5G商機及業績傳產等類股，避開法人賣超、線型走弱或營收不佳股，可來回操作第3季財報優於預期及第4季展望佳的業績題材股類股，如：營運熱度不減的的電子零組件如石英元件、電聲元件、高速傳輸IC等，以及兼具綠能/工業自動化的蘋概股等。

台達電(2308)第4季產品組合將優於先前預期，營利率預估上調，且Apple 5G手機上市，美規版支援毫米波，將使2021年基地台與手機微型被動元件營收優於預期；聯電(2303)與台積電同為專業晶圓代工廠，擁有12座晶圓廠，目前8吋產能吃緊，今年第4季稼動率維持高檔且有望調整價格，中芯被美國列入實體清單，讓製程進度與之相當的聯電成為潛在轉單受惠者，兩家均可逢低佈局。

(時報資訊)