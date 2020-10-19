繼南亞科上周舉行法說會後，記憶體廠旺宏(2337)將於下周一(26)接棒召開法人說明會，公布2020年第三季營運及對記憶體之展望，大客戶華為對營運之影響以及大陸中芯是否有轉單效應也將受到關注。

隨著大客戶任天堂等在季底前拉貨，華為禁令也帶動提前拉貨效益，旺宏2020年9月合併營收衝達歷史第二高，為46.63億元，月增率達47.9%，比去年同期的歷史最高50.8億元下滑8.2%。旺宏第三季營收109.56億元，比第二季的92.71億元增長18.18%，單季營收並創下歷年第三高。

旺宏9月營收拉高，今年1月至9月的合併營收達296.43億元，創下歷史同期新高，與2019年同期相較增加16.6%。

美國對華為禁令於9月15日生效，旺宏董事長吳敏求日前表示，華為是旺宏第3大客戶，旺宏會向美國提出申請出貨華為許可。吳敏求預測，在美國選舉之前獲准出貨的機率小，禁令將是旺宏第四季營運變數，但是今年全年營運表現應可持穩。

另外，針對美國政府制裁中國大陸晶圓代工廠中芯國際，旺宏董事長吳敏求表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供不應求；法人亦看好轉單效應。

(時報資訊)