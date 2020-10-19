衛福部日前通過尖端醫(4186)與合作的特管辦法治療癌症申請案，提供第1-3期實體癌「自體免疫細胞治療(CIK)」，適應症包括肺癌、肝癌、食道癌、胃癌等6大項。尖端醫董事長蘇文龍表示，由神經外科專家林欣榮院長領軍的細胞治療團隊，在臨床治療上已取得豐厚的成果，再搭配尖端醫多年的細胞培養經驗及GTP的品管，將好的細胞產品投入醫療院所，才能真正造福病患與推動醫療產業的進步。

尖端醫表示，這是繼去年8月與花慈取得全台第三張「實體癌第四期」的計畫，治療肺癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等八項國人常見的癌症。今年雙喜臨門，獲准收案治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損，成為「全國第一個」符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)骨髓間質幹細胞製備場所後，第三次通過細胞治療技術案件。依衛福部公布「108年國人十大死因排行榜，5萬232人癌逝創新高，其中肺癌、肝癌、大腸癌為「奪命三癌王」。而尖端醫除先前通過的第4期實體癌治療外，此次又新增1-3期癌症治療，治療應用涵蓋整個癌症期程。

特管辦法開放後，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第4種癌症治療方法，適用第1-3期實體癌患者，經醫師評估，以「細胞激素誘導殺手細胞」（CIK細胞）殺死癌細胞，同時啟動多種抗腫瘤機制，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用。

(時報資訊)