義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)周日推出一系列新管制措施，包括賦予地方市長權力，晚間九點後得以關閉公共廣場，以禁止聚會。

義大利周日新增確診人數來到該國創紀錄的1萬1705名，總理稱情勢已經至為關鍵，但政府卻選擇避免三月大流行時的全國關閉措施。

新規定為晚間九點後禁止賭場營業、停止業餘運動賽事以及地方上的活動。政府表示，本周觀察後將考慮關閉體育館和游泳池。

義大利為此前第一個遭受新冠衝擊的歐洲國家，累計死亡人數僅次於英國，目前有3萬6543名死亡人數。

隨著第二波疫情的出現，新措施包公共場所強制戴口罩，以及對集會和餐廳的限制措施。

另外，愛爾蘭教育部長哈里斯(Simon Harris)周日指出，周一將在全國範圍實施「決定性」的管制措施，但是不會有類似今年稍早的強力封鎖。

愛爾蘭政府在兩周前否決了衛生單位將新冠警示拉高到第五級最高等級警示的建議，而是僅在不同地區採取加強管制，哈里斯認為相當不足。

愛爾蘭在上周六出現該國創紀錄的單日確診數。哈里斯在前一波疫情中曾擔任衛生部長，表示周一將有全國性新措施，第三級警示沒有成功。第四級警示之下，僅必要的零售店得以營業，第五集警示則要求民眾待在家中，餐廳僅可外帶或提供送貨服務。

(時報資訊)