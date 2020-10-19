台中市99歲高齡的王姓老翁，日前騎乘醫療輔助車出門後，疑車輛沒電停放路旁，豐原警分局神岡分駐所執勤警上前關心要將他帶回休息，但老翁婉拒，警方看到他隨身攜帶象棋及棋盤，隨即邀他一同返回所內下棋，老翁立刻答應並自行坐上巡邏車。

豐原警分局指出，神岡分駐所警員王建益、吳京燁16日12時許執勤時，巡經轄內潭雅神綠園道和平站馬路旁，發現一名駕駛醫療用代步車之老翁無故停放路旁，疑似需協助，員警立即上前關懷。

警方發現老翁有重聽情形，又帶著濃厚外省口音，無法完整清楚表達，警方復於老翁隨身物品發現留有連絡電話之紙條，隨即撥打詢問，老翁女兒向警方表示，99歲爸爸住北屯區，一早駕駛醫療用代步車出門即不見蹤影，遂至當地派出所報案協尋，所幸及時由神岡分駐所尋獲。

警方研判，老翁因不熟悉路況才至神岡區，因代步車電力耗盡，所以停滯在路旁，惟警方欲協助老翁搭乘巡邏車返所安置時，老翁揮手拒絕，使警方一度陷入膠著，正當苦惱之際，警方發現老翁隨身攜帶象棋及棋盤，隨即邀約老翁一同返回派出所內下棋，老翁立刻答應警方，並自行坐上巡邏車，使警方可以順利完成任務，家屬到場後也十分感謝警方協助。

神岡分駐所羅明中所長表示，台中市政府社會局設有「愛心手鍊」，若有需求之民眾，可備妥相關證明文件向本市各區公所申請，可迅速確認身分，協助走失民眾返家，減少憾事發生。

王姓老翁騎乘醫療輔助車迷途，警方協助他順利返家。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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