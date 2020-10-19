休旅車違規雙黃線左轉 騎士倒地遭輾壓

騎士倒地遭輾壓 2國中生跑回頭抬車救人

桃園46歲吳姓駕駛19日一早不到7點從停車場出發時，違規跨越雙黃線左轉，和對面也要左轉的機車騎士擦撞，機車人車倒地、汽車當場「輾壓」過機車，一旁路人聽聞劇烈聲響連忙上前幫忙，2名國中男學生也跑回頭幫忙抬車，救出騎士，所幸騎士僅腳踝扭傷，雙方並無酒駕，肇事原因正由警方釐清。

46歲吳姓駕駛19日一早6時50分許，從桃園區延壽路上的停車場駛出，卻跨越雙黃線左轉要往益壽二街方向行駛，正巧停車場斜對面的桃園監獄大門也有55歲的林姓機車騎士駛出，經過網狀線要左轉，兩台車在雙黃線上發生擦撞，機車當場人車倒地，汽車左前輪順勢「開」上機車，機車卡在車輪下動彈不得。

休旅車疑似違規雙黃線左轉，擦撞到騎士，當場人車倒地遭輾壓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

休旅車疑似違規雙黃線左轉，擦撞到騎士，當場人車倒地遭輾壓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳姓駕駛見狀連忙下車想把休旅車推開，但力氣不夠，一旁路人見狀連忙上前幫忙，包括2名已走遠的疑似中興國中的2名男學生、行經的運將和騎士，紛紛停下腳步幫忙抬車，至少8位民眾齊心，順利救出林姓機車騎士，送醫急救檢查，所幸僅腳踝扭傷，並無大礙。

員警獲報到場，雙方並無酒駕，研判吳男是被A柱阻擋視線釀禍，但詳細肇事責任正由警方釐清中，該路段是雙黃線，吳男違規跨越雙黃線左轉，恐先吃上900元罰單。

(中時 )