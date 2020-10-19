桃園新創日展現桃園創業能量，桃園市政府青年事務局與桃園市政府社會企業中心及國立中央大學將10月27日聯合舉辦2020桃園新創日，串聯中央部會，經濟部、國發會、科技部、中部科學園區等單位，集結50組新創、社會企業團隊策展，並邀請全台企業、加速器及創投參加創業日，打造桃園創業生態圈，讓新創日成為青創家們發揮的絕佳舞台。

桃園市政府青年事務局推出多項創業政策，打造良好的創業環境，協助桃園創業青年發展，青年事務局建置青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地等3處青創基地，提供平價實惠的辦公室、共同工作空間、會議室等空間，亦提供免費水電、網路支持，讓青年創業家大幅度節省創業初期的管銷成本，也讓青年在創業路上能趨吉避凶，迄今已輔導超過130組新創團隊，並協助創業家取得超過1.4億元的早期資金。

除了實體的創業空間，青年事務局提供創業家多項連續性的輔導、媒合服務，對於僅有創意構想的潛在創業家或學生團隊，青年事務局透過舉辦創業競賽，鼓勵青年提出創意構想，針對優秀可行的創意構想，提供獎金及後續資源串連服務。

若創業家正式投入產品研發，青年事務局協助創業青年申請各類研發補助(如SBIR經濟部小型企業創新研發計畫)，減輕研發初期的資金壓力，媒合研究單位協助創業家測試產品效能及各項檢驗數據，並協助對接製造工廠進行小量試產，節省創業家盲目尋找合作單位的時間。

針對商品開發完成，即將投入市場的創業團隊，群眾募資是最近流行的方式，青年事務局協助募資前後的大小事，包含媒合大專院校設計學系的師生團隊協助募資文案設計、募資影片拍攝等，並協助團隊進行宣傳行銷，以達成募資最大效益，統計109年1月至9月，青年事務局已協助新創團隊在募資平台取得超過2300萬的資金。對於公司營運常見的行銷、智慧財產權、財務會計等疑難雜症，青年事務局亦聘請專業的業師提供創業家指導，迄今提供超過1200案次業師顧問諮詢。

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