A股三大指數由升轉跌 12:222020/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數早盤開高，上午大陸官方公布多項宏觀數據，第三季GDP增速4.9％遜於預期，三大股指由升轉跌。 截止中午收盤，滬指報3,225.29點，跌0.33％，成交額為人民幣（下同）1,827億元；深成指報13,483.81點，跌0.36％，成交額為2,932億元；創指報2,705.13點，跌0.71％，成交額為1,543億元。從大盤上來看，量子科技、軍工、種植業居類股漲幅榜前列，煤炭、太陽能概念股居類股跌幅榜前列。 (工商 ) #成交額 #A股 #三大指數 #由升轉 #類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股續盤整 冷冬概念暖烘烘 04:102020/10/19 產業財經 《期貨》三大期指漲多跌少 10月台指期開高35點 09:082020/10/19 財經 新興亞股 迎補漲行情 04:102020/10/19 投資理財 《韓股》科技＋生技拉抬 KOSPI震盪走高 11:582020/10/19 財經 《日股》9月出口年減率趨緩 日股一度飆300點 11:072020/10/19 財經 投資美股ETF 鎖定10大熱門榜 04:102020/10/19 財經焦點 中低階手機崛起 a-Si面板看漲到年底 04:102020/10/19 產業．科技 富櫃200報酬正向2倍指數 發布 04:102020/10/19 證券．權證 《基金》雙11「鈔錢」布局 陸股電商ETF「購」 11:412020/10/19 財經 港股開高 早盤一度升逾300點 10:302020/10/19 財經 財經熱門新聞 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 中芯遭斷頭！荷廠爆能賣EUV給大陸 竟暗藏魔鬼 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 散戶抱200元0營收新藥股 謝金河狂酸：是當大善人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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