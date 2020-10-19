A股三大指數早盤開高，上午大陸官方公布多項宏觀數據，第三季GDP增速4.9％遜於預期，三大股指由升轉跌。

截止中午收盤，滬指報3,225.29點，跌0.33％，成交額為人民幣（下同）1,827億元；深成指報13,483.81點，跌0.36％，成交額為2,932億元；創指報2,705.13點，跌0.71％，成交額為1,543億元。從大盤上來看，量子科技、軍工、種植業居類股漲幅榜前列，煤炭、太陽能概念股居類股跌幅榜前列。

(工商 )

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