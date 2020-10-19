新店溪遊記系列活動「安坑Podcast」邀請專業主持人客家妹陳明珠及在地青年擔任主持人，與長期觀察安坑並進行踏查的達人張柏勳老師對談，以安坑特色為文本，將錄製出10集精彩的安坑線上廣播故事，讓大家隨時隨地不限時間場域，都可以聽見安坑特殊的地理特色、歷史脈絡與發展軌跡。

新店區長朱思戎表示，「城市是座大教室，生活就是一本書！歡迎大家收聽安坑Podcast，輕鬆認識新店安坑！」。客家妹陳明珠表示：「這幾年擔任新店溪遊記活動的主持工作，認識許多新店的人文風情與文化特色，今年在執行團隊特別邀請下，分享自身的主持經驗與技巧，讓在地民眾一起參與錄製、說出在地觀點，更是難得的經驗」。

藉由不同觀點與對話，共創活動成果，一直是新店溪遊記活動設計的重點，這次透過10月8月及16日共2次培力課程，將共同完成廣播節目錄製，除了於臉書「新店溪遊記」露出，亦將於10月31日新店溪遊記之碧潭市集主題展區完整呈現。

新店溪遊記是新店區大型文化主題活動，持續以新店溪流域為主題，探索周遭人文及土地的故事，至今已經第6年舉辦。今年的主活動日訂在10月31日早上10時到晚上8時在碧潭風景區東岸廣場舉行，以熱鬧的碧潭市集展現新店多采多姿的生活樣貌。

現場有好吃好逛的創藝市集攤位、職人手作品牌，舞台區有迸發聽覺火花的獨立樂團演唱，動感活力、老少咸宜的社區鄰里快閃演出，主題展區展出「新店Youtuber影像製作營」、「安坑Podcast」及歷年新店溪遊記相關成果，讓大家充分體會新店溪畔的精彩生活，看見新店之美，歡迎民眾一起共襄盛舉。

(中時 )