中天新聞臺換照風波引發社會高度矚目，北市議員王世堅今天被問及對此事看法時指出，他所認識的蘇貞昌院長，以前是很謙虛的，不像現在這樣霸道。他還說，中天案應該是有人在「狐假虎威」。

王世堅今天在接受中廣新聞網節目專訪時指出，要約束媒體，只能靠「媒體自律」以及「社會壓力」，除此之外都不應去干涉。他指出，民進黨多數從政者，應該都還是秉持當初從政的初衷，站在多數民意這邊，縱使有出差錯的人應該也是少數，請大家要對民進黨有信心。

王世堅說，民主國家對於媒體的立場是很尊重的，除了「媒體自律」及「社會壓力」能約束媒體，其他的力量不應去干涉，畢竟第四權在一個國家相當重要，一旦這個國家走上威權獨裁或者面對外來重大壓力之際，至少媒體還能有風骨去監督，言論自由、新聞自由就是確保國家民主體制最重要因素。

對於「中天新聞臺是否真的會被關」的問題，王世堅表示，這要由NCC審查，主持人追問「現在不都是蘇貞昌院長說了算」，曾經批評過蘇揆霸道的王世堅頓了一下，接著表示，他之前曾說過，民進黨政治大方向都沒有變，但他也希望「有權位的幾個人」不要「狐假虎威」，主持人接著問「你是指蘇院長狐假虎威嗎」，王世堅則沒有直接回應，只回答「我只能這樣表示」。

他稍後說，當初NCC成立朝野共同目的就是對付假新聞，對復腥羶色。他說，新聞一定要中立客觀，但媒體各自政治立場，大家都要尊重，就像美國CNN及福斯電視臺政治上各有立場，但他們的報導只要客觀中立沒有假新聞，美國也不會有人主張要關閉這些電視臺。

此外，針對近期在野黨因萊劑美豬開放進口，杯葛議事以及質詢，蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等官員表現強勢、兇悍，王世堅也不表認同，他還說官員的強勢，顯示在野黨應該多努力，當官員敢兇悍就是看破監督者手腳，才敢這麼傲慢。

王世堅認為，對立委與質詢者的尊重就是對人民以及社會的尊重，立法者原本就可以強勢甚至拍桌，答詢者握有權力應該好好講，不用氣急敗壞，不論如何都不能用那種態度面對立委或議員。

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(中時新聞網)