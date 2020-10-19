南鐵東移拒遷戶抗爭，引起社會關切。立法院交通委員會上午聽取工程會「以公民參與及永續發展面向精進公共工程作為專題」報告，其中提及將把生態檢核納入公民參與落實中。工程會副主委顏久榮表示，年底就會完成修正相關規定，增列工程執行機關須填具公民參與的文件紀錄。

工程會力推重大工程公民參與，國民黨立洪孟楷質疑，南鐵東移案拒遷戶，網路上有人汙名化為釘子戶、前瞻水環境建設中也有人提及水瀨上不了岸、石虎回不了家，未來要如何改善重大工程的公民參與。

顏久榮表示，為落實民眾參與、資訊公開，預計12月底前完成修正注意事項部分規定，增列工程執行機關須填具生態檢核公民參與的文件紀錄，並要求主管部會應加強考核。顏久榮說，過去公民參與只是一個勾選的選項，未來會要求拿出公民參與的過程與協調結果當作證據。

另外，工程會報告中也提及，為強化生態檢核作為，加強生態保育，12月底也會完成生態檢核精進作為，包括運用政府電子採購網決標公告及公共工程標案管理系統，掌握各機關辦理情形，並彙編機關常見錯誤 態樣，供各界參考。

民進黨立委李昆澤則關切閒置公共設施活化問題；顏久榮說明，原來的閒置公共設施有417案，現已解除400案，還有17案在列管中。

李昆澤提出數據進一步質疑，截至2020年第2季政府累計投入活化總經費超過2億元，其中有4件閒置案累積投入活化經費超過2000萬元，4件中還有1件投入經費超過原經費2.73倍，等於投入的經費可以蓋原來設施2個以上，這樣叫活化嗎？這樣的活化納稅人無法接受。顏久榮回應說，這部分工程會將會特別重視。

李昆澤也說，目前17個尚待活化的間置設施，閒置5年以上的有11件，閒置14年以上的更達3件，3件中還有2件曾解除列管、另有8件則是從未活化。相關督導工作工程會責無旁貸 ，對納稅人很難交待。

顏久榮解釋，過去因活化被解除列管的閒置設施都有追蹤，期間因活化轉型，只要委託出去就會解除列管，但經工程會抽查發現成彰不彰者又會納入列管。

(中時 )