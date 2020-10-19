口乾舌燥時，手邊若有能解渴的瓶罐，常常會一口就飲盡，不過，這也很容易因此誤飲，發生意外。有一名女網友表示，和家人開車出門購物後，原坐在副駕駛座的母親因故與她更換至後座，由於剛講完電話，覺得口渴，此時媽媽說「有飲料啊！」正當她要拿起來喝時，卻發現手中的竟是「雙氧水」，讓她無奈表示這喝下去「祖宗十八代都看到啦！」

一名女網友於《爆怨2公社》透露，與家人一同驅車採買家用，回程時因東西較多，原本坐於副駕駛座的媽媽，因此與後座的她更換位子，期間，她因講了一通非常久的電話而口乾舌燥，媽媽便說「有飲料啊！自己拿來喝啦！」正當她要一口飲盡時，仔細一看才發現「夭壽...這是蝦餃啦！雙氧水...雙氧水！這是瓶白底藍圖的雙氧水！」

她表示這次喝到雙氧水，讓她好氣又好笑。（圖／翻攝自報怨2公社）

讓她忍不住驚呼「這個喝下去不只阿公，祖宗十八代都見得到啦！」這時媽媽才恍然大悟說道「啊對齁！剛才袋子塞不下，就先放架子上」，隨後媽媽更加碼表示「妳知道嗎？妳跟老爸差點變有錢人欸...」，這句話令她百思不得其解問其原因，這時媽媽透露「因為我意外險保很高啦」，讓她好氣又好笑。

原PO更進一步指出，小時候曾經吃過汽油布丁；高中時更喝過消毒水，但現在仍活得好好的，不過，打從喝過消毒水後，她都不敢再亂吃媽媽給的食物。文章一曝光，不少網友紛紛留言「九命怪貓是你？」、「意外險受益人是媽媽嗎」、「遇到你阿母，你真的命很大」。

(中時新聞網)