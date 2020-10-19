媒體報導我駐斐濟代表處舉行國慶活動時，兩名中國大陸駐斐濟外交人員竟闖入並動手打人，對此，國民黨今天表達嚴厲譴責，要求中國大陸應公開道歉並嚴懲使用暴力的外交人員，同時呼籲我政府相關部門應透過適當管道向陸方表達嚴正抗議。

國民黨要求外交部應對斐濟提出交涉，要求斐濟秉公處理對岸外交人員不當行徑，還我中華民國及外交人員公道與尊嚴；日後外交部並應向國人詳述事件始末，以及斐國處理之道。

國民黨表示，兩岸關係和緩時，雙方駐外人員並未有如此緊張的關係，當前中國大陸頻繁的軍機擾台，已讓惡化的兩岸關係雪上加霜，現又爆發中國大陸外交人員使用暴力對待我駐外人員的傳聞，只會讓兩岸局勢瀕臨更危險的邊緣。

國民黨呼籲大陸當局應自我節制，使用強制壓迫的暴力手段並不會增加台灣人民對大陸的好感與認同，希望中國大陸在調查完成、釐清責任歸屬後，勿枉勿縱，懲罰涉案的外交人員，並對我方相關人員表達歉意。

(中時 )