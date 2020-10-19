高通（Qualcomm）有望在12月初發表新一代Snapdragon 875晶片，而這也預計將成為2021年Android旗艦手機的標準配備。但根據爆料，LG在2021年似乎未有計劃選用高通旗艦級晶片，或許是為了進一步壓低手機的價格。

LG以往的旗艦級手機規劃，都是在上半年發表G系列手機，下半年則推出Ｖ系列機種。不過此一模式在2020年有了改變，LG取消了G系列手機，在2020上半年推出V60後，下半年則是推出全新的LG Velvet手機。不同於LG V60採用了高通Snapdragon 865處理器，LG Velvetr選用的是高通Snapdragon 765G。而這樣的情況還會在2021年呈現不一樣的態勢，LG可能在2021年全面棄用高通旗艦級晶片。

爆料者 Sleepy Kuma（@Kuma_Sleepy）引述韓國Clien網站的消息指出，目前已下單預定高通Snapdragon 875晶片的廠商中，LG並不在其中。這樣的情況不僅暗示LG目前針對智慧型手機的佈局計畫已與過往不同，且也可能與高通晶片的定價策略有關。高通一直穩定提升其800系列晶片的價格，這也就是2020年Google、HTC等手機品牌，都沒有在2020年推出採用Snapdragon 865的手機的原因之一。

Rumor)

LG may not use SD875 for its flagship in the first half of 2021.

Currently, among the companies that have placed orders, LG is said to be missing from the list.

Instead, it is said that the mass order of the SD775 was confirmed.

source : https://t.co/FRDa9I7fop — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) October 17, 2020

而LG除了在2020年推出採用Snapdragon 765G的LG Velvet，下半年發表Explorer Project計畫中首款手機LG Wing，也僅採用Snapdragon 765G。這很明顯對外展現了LG在手機產品線佈局與規劃，已與往年不同。而若是今年採用Snapdragon 765G的HTC U20、Google Pixel 5、Google Pixel 4a 5G，在市場上收到奇效，或許除了LG之外，還會有更多品牌願意脫離高通旗艦晶片的列隊，改以中高階市場為主戰場。

(科技)