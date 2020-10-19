高通（Qualcomm）有望在12月初發表新一代Snapdragon 875晶片，而這也預計將成為2021年Android旗艦手機的標準配備。但根據爆料，LG在2021年似乎未有計劃選用高通旗艦級晶片，或許是為了進一步壓低手機的價格。
LG以往的旗艦級手機規劃，都是在上半年發表G系列手機，下半年則推出Ｖ系列機種。不過此一模式在2020年有了改變，LG取消了G系列手機，在2020上半年推出V60後，下半年則是推出全新的LG Velvet手機。不同於LG V60採用了高通Snapdragon 865處理器，LG Velvetr選用的是高通Snapdragon 765G。而這樣的情況還會在2021年呈現不一樣的態勢，LG可能在2021年全面棄用高通旗艦級晶片。
爆料者 Sleepy Kuma（@Kuma_Sleepy）引述韓國Clien網站的消息指出，目前已下單預定高通Snapdragon 875晶片的廠商中，LG並不在其中。這樣的情況不僅暗示LG目前針對智慧型手機的佈局計畫已與過往不同，且也可能與高通晶片的定價策略有關。高通一直穩定提升其800系列晶片的價格，這也就是2020年Google、HTC等手機品牌，都沒有在2020年推出採用Snapdragon 865的手機的原因之一。
而LG除了在2020年推出採用Snapdragon 765G的LG Velvet，下半年發表Explorer Project計畫中首款手機LG Wing，也僅採用Snapdragon 765G。這很明顯對外展現了LG在手機產品線佈局與規劃，已與往年不同。而若是今年採用Snapdragon 765G的HTC U20、Google Pixel 5、Google Pixel 4a 5G，在市場上收到奇效，或許除了LG之外，還會有更多品牌願意脫離高通旗艦晶片的列隊，改以中高階市場為主戰場。
(科技)
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