家登(3680)因應客戶需求，並與台南樹谷廠達到異地備援的效益，將於新北市土城興建新廠，董事會日前決議辦理現金增資籌資，預計發行760萬股。

家登今年8月斥資新台幣4.87億元取得土地，總面積約870.29坪，將於土城總部後方興建新廠，最快將於明年動土，2年後完工，屆時產能將可倍增。

因應建廠資金需求及償還銀行借款，家登16日董事會決議辦理現金增資案，預計發行760萬股。

家登2020年第三季營收約5.58億元，比第二季高點下滑約28%，但業外處分台南市不動產利益預期於第三季認列，將挹注第三季營運。

家登公司表示，第三季半導體全球客戶持續進行庫存調節，出貨認列遞延於第四季。

家登精密1到9月合併營收17.88億元，年增7.95%。法人預期第四季業績將比第三季回升可期。

展望第四季，國際半導體大廠紛紛加入5奈米、3奈米的競爭行列，曝光層數的增加將直接帶動家登先進光罩載具的需求量，加上子公司家登自動化出貨驗收落於第四季，以及業外挹注，家登2020全年的營運成績可望挑戰新高。

展望明年，除極紫外光（EUV）光罩盒外，晶圓載具可望切入前段製程市場，中國大陸市場新客戶效益逐步顯現，都可望帶動明年本業營運持續成長。

(時報資訊)