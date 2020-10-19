受新冠肺炎疫情影響，今年食安、衛生議題倍受關注。台北市衛生局食材登錄平台增設醫院美食街專區，與醫院一同把關，照顧病患、家屬與訪客的食品安全。目前共有13家醫院響應，醫院美食街的品牌業者、商場承包商也均共同參與，要讓醫院美食更加透明、放心。

台北市政府衛生局自102年開始辦理的食材登錄，今(109)年首度將醫院美食街納入規範對象，民眾可以清楚地知道食材、包材、調味料等來源，透明公開、溯源管理，讓民眾可以放心地享受美食。台北市政府衛生局表示，許多病患、家屬與訪客都會選擇在醫院美食街用餐，需要對醫院的食安有更嚴格的標準。也感謝各大醫院的配合，透過食材的登錄，讓民眾可以更加安心、放心。

台北市衛生局今日假市府一樓中庭舉辦「台北市食材登錄平台」醫院美食街專區成果發表會，台北市柯文哲市長、台北市政府衛生局黃世傑局長、醫院代表、商場承包商代表、攤商代表等均出席活動。共有13家醫院(14個院區)、52個櫃位，揭露498項產品、1593種食材來源，及65份自主檢驗報告資訊。

台北市長柯文哲市長表示，自己以前在台大醫院時，也時常會至醫院美食街用餐。台北市政府衛生局這次增設食材登錄平台-醫院美食街專區，立意良好，這對病患、家屬、訪客、醫護人員等都是很好的保障；他也認為，醫院裡的食品安全更需要加倍重視，醫院美食街的食材來源透明公開，且維持衛生、清潔的用餐環境，這對病人、家屬與辛苦的醫護人員來說是基本且重要的，希望從台北市醫院先做起，全台各地的醫院美食街都可以一起隨後參與響應。柯文哲市長說，市府秉持資訊透明、業界參與、外食優先的原則建立食材登錄平台，目前已有11個專區。他也呼籲業者自己要負責檢查，做第一線的把關。

台北市政府衛生局黃世傑局長表示，這次共有13家醫院共同響應，代表大家都很認同醫院美食街食安的重要性。業者須登錄產品的食材資訊、營養資訊、包材資訊、檢驗報告等，各項食材原料的產地來源或工廠、過敏原等也需要標示清楚，以方便溯源管理。黃世傑局長認為，有些醫院推出健康餐點，由醫院營養師管控菜單，對於需要飲食營養控管的病患來說十分便利；而在食材登錄平台上揭露各項食材產品產地資訊，也可讓大家更安心。

(時報資訊)