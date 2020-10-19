10月16日的SCFI指數收在1,448.87點，上漲10.65點，上漲0.7％，法人指出，市場需求仍維持暢旺，SCFI指數高檔震盪，第3季貨櫃航運產業財報利多可期，以目前指數來看，旺季效應可望延續至第4季。

上海出口貨櫃SCFI綜合指數上周收在1,448.87點，較前一周上漲10.65點，漲幅0.7％，維持走高情況，其中歐洲航線下跌65點，收在1,084 點，跌幅5.7％，美西航線下跌7點，收在3,841點，跌幅0.2％，美東航線下跌3點，收在4,619點，跌幅0.1％。

今年第2季後美洲地區解封後需求回升，且歷經上半年庫存去化後，拉貨力道尤為強勁，其中以遠距需求、家具及家飾、網購產品成長顯著。而長榮(2603)美洲航線占比達4成以上，美東線及美西線飆漲強於預期，長榮受惠程度最高，且燃油均價低於去年同期，法人出具報告估計，長榮第3季每股盈餘落在1.3～1.68元之間。

萬海(2615)主力航線亞洲線受惠於貨櫃產業供需吃緊，美東線及美西線運價漲勢領先，部分航商將船舶、貨櫃轉往遠洋線營運，近期運價漲勢擴散至歐洲、地中海等航線，導致亞洲線艙位不足，運價漲勢外溢至亞洲線，法人預期萬海第3季獲利挑戰20億元，拚2015年第1季來最高。

長榮未來兩年內將有61艘新船待交付，以目前全球前10大貨櫃航商中，長榮海未交付船舶訂單運力達52.4萬TEU，為前十大貨櫃航商之最；此外，美中貿易戰使得廠商將生產基地移往東南亞國家，預期亞洲線區域航段貨量將持續成長。整體考量2021年貨櫃產業供需結構好轉有利於航商營運，看好貨櫃航運產業2021年維持穩定的獲利表現。

(時報資訊)