國衛院首度發現由中風引發的失智症生物標記，可望用於未來提前預測腦中風後，引發失智症的機率，以及相關治療藥物的開發，此研究成果已在去年十月刊登於國際神經學期刊《Frontiers in Neurology》，研究內容則為全球首次發表。

參與此研究的林口長庚失智症科醫師陳怡君表示，臨床經驗中發現有高達三成的中風患者會引發失智症，主要是因腦部受傷後，導致連續性發炎反應，造成D型胺基酸氧化酶（DAO）分泌增加而導致。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗表示，DAO是一種廣泛分布於於中樞神經系統的酵素酶，其中以小腦的分布最高，這次發現在中風後失智症的患者體內，其DAO的濃度有非常顯著的提高，其中以復發性中風後的失智比例最高，達41.3％，至於首次發生中風的病患，在一年內發生失智症的比例也有7.4％。

劉玉麗分析，推測目前中風導致失智症的機轉為，在腦神經陸續發生病變的過程中，DAO會開始從腦區釋放，特別是在缺血性中風的、血管阻塞的病患最為嚴重。

陳怡君指出，DAO可透過抽血的方式檢驗濃度，這項發現有助於將來用於預測患者中風後所引發失智症的機率，達到提前預防、早期治療的目的，另外若未來有相關生物製藥開發，DAO也可作為標的，為治療方法帶來貢獻。

陳怡君提醒，失智症的病徵不一定都是記憶力衰退，可能造成患者行為能力下降，開始出現迷路、走失等狀況，或是處理財務會有偏差與錯誤判斷，有些患者也會出現精神狀況異常，如起疑心變重等。

未來當中風患者被診斷出將來可能有高機率的失智風險時，陳怡君提醒，可每兩年做一次神經認知功能的評估，平常也要注意飲食與作息，避免三高，同時也要多運動，促進大腦思考才是有效率的預防方式。

(中時 )