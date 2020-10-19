俄羅斯職業男網選手魯布列夫（Andrey Rublev）在聖彼得堡公開賽男單決賽以7比6（7比5）、6比4擊退克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric），個人本季第4冠到手，追平世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）單季4冠最佳紀錄。

2020賽季的體育賽事，受到新冠肺炎大流行停賽、取消，好不容易部分賽事恢復舉辦，安排「泡泡區」保護選手，希望在安全健康的環境下，保有繼續比賽的正常生活，不過因為也有不少好手選擇放棄一些賽事，也讓之前比較少曝光的選手有舞台。

魯布列夫是在疫情之下努力突破的選手之一，聖彼得堡公開賽男單決賽第一盤他在2比5落後下扭轉局勢，將比賽逼到搶七局，並於搶七局中連搶5分重挫對手士氣，第二盤破了柯里奇發球局，把局數追成2比2平手後，接下來自己3個發球局又守住、沒出現任何破發點，穩穩收下冠軍。

魯布列夫本季已經斬獲34勝，僅次於喬柯維奇的37勝，也比目前世界排名第3的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的27勝多，最新一周的世界排名可望生涯第一度排進前十，並離確保年終賽參賽資格更近。

(中時 )