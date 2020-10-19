道奇隊右外野手貝茲接殺勇士弗里曼的深遠飛球。（道奇隊臉書）

洛杉磯道奇19日逆轉勇士闖進世界大賽，右外野手貝茲(Mookie Betts)再度立下大功，他第5局「沒收」了勇士弗里曼(Freddie Freeman)的一支陽春全壘打，後來證明若不是他守住這一球，道奇可能就要跟勇士打進勝負難料的延長賽。貝茲已經是連續第3場表演精采守備了！

弗里曼是勇士第一戰將，攻擊指數是可怕的1.102，道奇差點就要死在他手裡。5局上，道奇中繼投手崔南(Blake Treinen)對決第一球選擇用切球鑽向內角，但是弗里曼打個結實，無奈右外野有個比城牆還厲害的金手套貝茲，小貝不慌不忙守在牆邊跳起來接殺。

當時貝茲的手套已經高出全壘打牆，這和他G6接殺的那球幾乎是一樣的動作。雖然球的落點不同，這次是在全壘打牆比較低的地方，若出去就是陽春全壘打(前一場若失手就是有打點的二壘打)，他們最後也只贏1分。道奇原本1勝3負落後，貝茲乾脆連救了道奇3場，一路護送到世界大賽。

國聯冠軍賽MVP最後頒給打擊超暴力的游擊手席格(Corey Seager)，當然是實至名歸。不過貝林傑(Cody Bellinger)第7戰的致勝全壘打以及三壘手「紅鬍子」騰納(Justin Turner)的「飛撲雙殺」也都該記上大功。

(中時新聞網)