農委會主委陳吉仲19日到農田水利署新竹管理處竹北工作站，視察農民申請農田停灌補償時指出，桃竹苗1.9萬公頃農田除了水稻外，蔬菜、水果或其他雜糧，絕對會用最優惠補償方式給所有農民，最快這兩天會公佈。

地方傳出代耕戶抱怨，因與地主是口頭約定耕作，無法領取停灌補償費的情形。陳吉仲強調，這次桃竹苗的停灌補償，是針對實際耕作者，代耕戶不論是和地主有合約或口頭約定，只要能提出耕作證明，都可以到水利署各工作站簽切結，補償費就會匯入代耕戶的帳戶。

陳吉仲說，今年沒有颱風是56年以來首見，降雨期間也沒有帶來雨量，供水比往年少了4成，桃竹苗各水庫降雨量少了6成，更重要的是，農業用水在各灌區需要用水超過1億3千公噸，即使全部水庫都給農業用水還是不夠。

陳吉仲希望所有農民一起來渡過這個難關，農委會以最大的誠意，已宣布水稻每公頃補償14萬元，至於其他的作物包括蔬菜、水果、雜糧全部都有補償，最快明天或後天就會對外公布。

新竹縣二期稻作面積有3685公頃，有農保的農民約1萬2千人，停灌每公頃補償14萬元，很多在竹北工作站申請補償的農民都說，水耕再40天就能收割，停灌只要10天沒水，稻穗就會變「空包彈」枯死，每公頃稻田收益約只有10萬元，補償有14萬元還算不錯。

(中時 )