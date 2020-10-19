由經濟部工業局與資策會主辦、鴻海教育基金會協辦的「第一屆教育數據應用黑客松」於17日舉行決賽，經激烈初審後，共有17支隊伍進入決選，為鼓勵後進，鴻海教育基金會更加碼獎項，提供鴻海公益獎2名、鴻海創新獎2名以及鴻海商業應用獎2名。

「第一屆教育數據應用黑客松」開跑，今年的主題係以「21世紀教育」為主軸，主辦方特別找來8間企業出題，從各產業角度出發，盼解決當今世界教育問題，促進國際異業資料庫的整合運用，並且帶動創新商業發展，期許參賽者可以開發出具商業應用、解決痛點、且能預測危機的作品，同時能活絡國內外線上資料庫、促進教育與科技雙重領域的跨界運用。

從9月初賽開跑迄今，「第一屆教育數據應用黑客松」成功吸引90組、超過350位來自全台大專院校的學生組隊報名，當日參賽的準冠軍隊伍有近7成運用五個資料庫以上，身為決賽五位產業界評審之一的鴻海科技集團大數據應用中心主任吳信輝對此印象深刻，並表示，從積極使用多方可信數據，就可以看出學生對於資料來源的重視，另企圖將問題落點客觀化也足見奪冠決心。鴻海教育基金會重視多元人才培育，支持年輕世代的創新想法，且期待數據分析人才能結合世界趨勢，共同解決全球議題，提升社會幸福感，因此獲邀擔任決賽評審的吳信輝更加碼獎項，提供鴻海公益獎2名、鴻海創新獎2名以及鴻海商業應用獎2名。

鴻海教育基金會表示，從公布決選名單到繳交決賽報告，只有短短三天，如何在開放式的主題與資料中脫穎而出，十分考驗團隊毅力與決策力，其中參賽的同學分享從初賽到決選過程雖十分緊湊，卻激發組員的戰鬥力，在腦力激盪的過程中思考教育數據的各種可行性，田因此不單是拔得頭籌的隊伍，其他具有突破性思維、創新創造力與高度執行力的隊伍，也值得給予鼓勵！

鴻海教育基金會強調，鴻海教育基金會致力於科技人才培育，向下扎根辦理青年科技營隊、積極參與科技賽事，並提供免費線上學習資源，就是要讓年輕世代及早步入科技殿堂、引領智慧未來。

(工商 )