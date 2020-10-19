在上個交易日上漲228點後，已連3周收紅，期間累計漲點更是高達1151點的恆生指數，早盤在金融股帶動下開高178點。開盤約半小時就來到早盤最高點24771點，大漲385點；同時也一度登上50日線(約24581點)與百日線(約24673點)。之後市場聽到消息，得知中國大陸Q3的GDP年增率僅4.9%，較外界預估5.5%要低，利空勢力抬頭，恆指遭賣壓襲擊抑制漲勢。恆生指數早盤收24554.82點，上漲168.03點，漲幅0.69%。至於國企指數(H股)開高86點，為10001點，一舉重登萬點，盤中雖受賣壓影響，但早盤還是站上萬點，收10003.05點，上漲88.15點，漲幅0.89%。

金融股早盤表現優異，匯豐控股大漲2.5%，建設銀行一度更高漲3.4%，達5.75港元並創下逾一個月新高，也帶動工商銀行上漲逾3%。

小米集團首席執行官雷軍曾表示，從今(19)日開始，旗下金融服務小米數科品牌，升級為天星數科；同時，小米金融APP亦正式更名為天星金融APP，市場解讀為利多，股價頓時飆逾2%。不過稍後傳出，花旗銀行看淡其後市，除調降小米評等外，並把目標價降低到19.3港元。早盤小米股價像坐雲霄飛車般先大漲後大跌，早盤收逾3%。

獲悉中證監已批准螞蟻集團在港上市，母以子貴的阿里巴巴早曾漲逾1.8%，並創下新高299.4港元；另外，騰訊也出現1.2%漲幅。

(時報資訊)