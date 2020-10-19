亞系外資出具最新台股報告，強調外資QFIIs今年以來在台股賣超金額達220億美元，已經創下歷年最大的淨賣超量，排名第二為2008年全年的150億美元。但外資在10月已經轉為買超台股（據證交所統計至10月16日，10月淨買超約233億元新台幣。）

今年以來外資的前10大買超和賣超個股又有哪些?

前10大買超個股：聯發科(2454)、台達電(2308)、智邦(2345)、欣興(3037)、微星(2377)、合一(4743)、亞德客-KY(1590)、廣達(2382)、祥碩(5269)、矽力-KY(6415)。

至於今年以來外資前10大賣超名單則有：台積電(2330)、大立光(3008)、國巨(2327)、統一(1216)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、可成(2474)、鴻海(2317)、台塑(1301)、統一超(2912)。

外資預測，目前QFII持有台股中有逾8成是在科技股，相較於歷史均值66%為高；而其中有63%是屬於科技上游、而17%是下游。

雖然今年以來外資大賣超台股，但台股動能不減且股價持續創高；外資分析：主要是受3股力量的支撐：一、強勁的內資動能。二、壽險公司今年以來淨買超台股約60億美元，因為受限於海外投資，這股機構的淨買超台股動能可望持續。三、今年以來包括政府基金等加碼台股，金額約58億美元。

(時報資訊)