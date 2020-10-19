美國參議院排定於本周二表決新一輪「薪資保護計畫」（PPP），並於周三就參院共和黨人提出之規模僅3000億美元的新冠紓困法案進行表決，該法案遠低於民主黨要求的2兆美元。

這個項被戲稱為「骨瘦如柴」的3000億紓困計畫，9月時已經遭到民主黨拒絕，也料將再度失敗。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）上周六發布聲明表示，將在周二對額外的「薪資保護計畫」撥款進行單獨表決後，於周三就這項3000億美元紓困案進行表決。今年9月，麥康諾估計新一輪PPP計畫的規模為2570億美元。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）上周六晚間進行了一個多小時的談話，會後佩洛西宣布在48小時內達成協議的最後期限，也表示雙方承諾周一繼續協商。

佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上表示，已在新冠狀病毒檢測方面取得進展，但要確保達成一個全面性的檢測計畫還有工作要做。他並表示，還有許多其他的分歧，「必須在未來48小時內以全面性的方式解決」，「白宮必須做出決定，以表明政府對於達成兩黨協議確實認真以待，以在大流行病期間提供美國人最佳所需」。

白宮對此表示不予置評。

(時報資訊)