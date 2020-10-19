阿里巴巴集團今日公佈將斥資約280億港元，增持高鑫零售，交易完成後直接和間接共持有高鑫零售約72％股份。阿里巴巴集團對高鑫的持續投入，將使其進一步融合大陸零售領域的線上線下資源，推進新零售戰略。

根據買賣協議，阿里巴巴擬向Auchan Retail International S.A.及其子公司（「歐尚零售」）一方收購高鑫母公司吉鑫約70.94％股份，收購對價約280億港元（36億美元），吉鑫持有高鑫的51％股份。交易完成後，阿里巴巴將併表高鑫的財務業績。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴2017年戰略投資高鑫零售，並與歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，這是新零售戰略佈局中的重要一步。高鑫在首席執行官黃明端的帶領下，與阿里巴巴數字經濟體內的各業務推動數字化升級，並取得優異成績。新冠疫情以來，消費者生活方式及企業營運的數字化發展提速。面對這一高度確定的大趨勢，期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略，把握大陸商超領域的發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。

2017年11月，阿里巴巴集團與歐尚零售、潤泰啟動新零售戰略合作，共同推進高鑫門店數字化，包括全通路融合及更個性化的消費者體驗。過去三年，高鑫藉助阿里巴巴經濟體的資源與技術，在快速變化的市場環境中成功實踐數字化轉型。

截至目前，高鑫旗下所有門店均已接入與阿里巴巴的淘鮮達及天貓超市，為客戶提供「1小時達」及「半日達」及時配送消費體驗，並與阿里巴巴經濟體的多個核心業務緊密協作，包括餓了麼、菜鳥網絡等，為消費者提供更多的商品選擇及更便捷的服務體驗。截至今年6月底，高鑫零售於大陸共有481家大賣場及3家中型超市，未來將加強小型化和社區化線下店鋪佈局。

(時報資訊)