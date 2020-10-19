這個週五(23)日就是節氣的「霜降」，時序漸入深秋。尤其在新冠肺炎疫情影響下，打造自體健康防護網更是必要的功課。預防醫學養生名醫洛桑加參提出「一補二刪除三接觸」養生心法，讓人在涼爽的秋天就先儲備滿滿的免疫力。

洛桑醫師表示，前人提醒，「一年補透透，不如補霜降」、「補冬不如補霜降」，說的就是預防醫學的概念。不要等到真的氣溫降下來，冷到皮皮剉的時候，才開始行動。但是「補」這件事，顧名思義應該是「補充不足」而非隨意添加。因此該依體質進補，已經營養過剩之人無需再補，反而該「清」。

養生注重營養 吃補不如吃均衡

洛桑醫師強調，他主張的食補大原則是：常手腳冰冷、畏寒的人吃咖哩；常發炎的熱性體質可吃蜂蜜；精神不佳、體虛的人吃炒磨菇；至於實的人平常就已經活力充沛，無需大補，反而該「清」，適合清淡的飲食，可以多吃黑木耳和白蘿蔔。

但是許多人其實不清楚自己的體質，或是處在寒熱與虛實的體質之間，洛桑醫師提出「智慧一鍋煮」的飲食概念。

養生飲食注重營養均衡，洛桑醫師喜歡煮一鍋「什麼都有蔬菜湯」，像是黑木耳、白蘿蔔、磨菇，都可以放進去。另外再加些紅的、綠的、黃的，能買到什麼新鮮的當季蔬菜就放進去，這樣全家都可以喝，就是養生的智慧一鍋煮。

秋天落葉的體悟 跟著大自然練習「刪繁就簡」

洛桑醫師平日就習慣到大自然裡「接地氣」，像是台北市南港公園就是他喜歡的場地，他會在池畔的草地上脫下鞋襪，赤腳踩在草地上做伸展運動，也看看大自然生命的變化。

「秋季的尾聲，你去觀察落葉植物，就會發現大自然正演繹著刪繁就簡的節奏，人也是一樣，就讓心裡的雜亂和身邊多餘的事物，像葉子一樣掉光拋開吧！」洛桑醫師強調。

儲備免疫力 趁秋天好好接觸大自然曬太陽

(示意圖/Pixabay)

夏天燠熱、冬天濕冷，秋天涼爽的溫度和適度的日照，是最佳「接地氣」的季節。洛桑醫生建議，除了依體質食補之外，最好的進補就是曬太陽與多活動。

不過曬太陽也有技巧，別曬出滿身黑斑或是曬傷。洛桑醫師說，曬太陽時不必戴帽，不要撐傘，以上午的陽光為佳，每次大約半小時。

．曬頭部，讓陽光透過頭頂百會穴補陽氣。

．曬頸背，能為心肺脾胃補充正能量。

．曬腿部，幫助補充維生素D，預防骨質疏鬆與抽筋。

．曬手心，手掌有許多能讓人放鬆的穴道。

秋天正是身心進補好時機，儲備入冬的免疫力，現在正是時候。

知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師，著有《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》等書。(圖／時報出版提供）

(中時新聞網)