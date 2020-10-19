面對快艇上季無緣跟湖人在西區冠軍賽上演洛杉磯內戰，「可愛」里歐納德遭受不少批評或責難，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯毫不客氣表示，「一直以來圈內對他的形容，就是冷漠與自私，冷漠是自私的源頭，他操心自己勝過操心其他人！」

儘管里歐納德早就屬於聯盟頂級球星之一，生涯4度入選全明星賽、2次總冠軍與2次總冠軍賽MVP，但他太過自私與冷漠謠言從未停過，特別在快艇今年提前出局後，他在隊內享受過多特權，且要求更換主控的負面新聞就爆出來了。

所以史蒂芬史密斯怎麼可能錯過這個批評里歐納德的最佳時機，「當你是球隊的看板球星，更是這支球隊的領袖人物，你這種只想搞好自己份內工作的做法，絕對是完全不夠的！」無疑就是嗆聲里歐納德根本不配當上看板球員或領袖。

畢竟當前快艇遭逢重大變革，前任總教練瑞弗斯下台改去七六人執教，原本擔任助教的泰隆盧，也正式升任總教練，假如里歐納德繼續還在快艇只顧自己，恐怕下個球季也很難帶領快艇爭冠，問題是他就是這種個性，要他改變根本不可能。

(中時 )