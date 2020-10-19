台大醫院今（19日）公告，公費流感疫苗因全部用完，即日起暫停施打；這是台大疫苗開打以來，14天內第二度接種喊卡，史無前例！另外，自費疫苗施打與日俱增，許多醫院庫存告急，正緊急調貨，盼服務不中斷。

今年公費流感疫苗10月5日起施打，台大醫院首波獲配5500支，兩天就打完，7日宣布暫停；疾管署8日上午配送後，當天下午台大恢復接種服務。民眾「打氣」不減，台大今再度宣布沒貨了，什麼時候恢復，將視疫苗後續供貨情形而定。

台北榮總婦產科、兒科門診，自17日起先後暫停孕婦、幼兒公費流感疫苗接種服務。北醫的公費流感疫苗「也沒了」。

馬偕醫院表示，成人（3歲以上）公費流感疫苗已全部打完；自費流感疫苗當初訂了1000支，目前已用約670支，照這樣速度算，差不多5天後打完。

林口長庚證實，公費流感疫苗用罄；台北長庚視北巿衛生局配送數量而定。自費疫苗部分，林口長庚剩340劑、台北長庚180劑，預計這兩天用完。

國泰醫院指出，公費疫苗全數用完，後續要視衛生局配送情況；自費疫苗過去兩周內打掉2400劑，目前庫存僅餘2、300劑。新光醫院表示，65歲以上公費流感疫苗所剩不多，自費部分預計10天後打完。

衛福部長陳時中日前宣布，10月17日起暫停50至64歲民眾施打公費流感疫苗，導致諸多民怨，陳時中甚至出面道歉。不能打疫苗，許多民眾寧願自己花錢，轉自費施打。主要幾家大醫院均證實，自費疫苗施打量每天增加約1成，庫存不到一半。

針對自費疫苗用得兇，台大決定採掛號制，有掛到號才能接種，不接受看診順便打。

台大醫院發布公告，暫停公費流感疫苗接種。（翻攝官網）

(中時新聞網)