上周傳出國民黨要求執政黨及行政院長蘇貞昌為開放萊豬進口一事道歉，但遲遲未得到回應，因此考慮提出倒閣案，甚至有藍委說若部會首長備詢時實問虛答，也要提案解職。綠委陳亭妃今日表示，看不懂國民黨要玩什麼招，綠委鄭運鵬說，國民黨現在連要倒閣所需的連署人數都不足，已經陷入困境。

依照《立法院職權行使法》，若立院打算針對內閣提出不信任案，必須要有3分之1立委連署，並經過半立委同意。依照立院立委113人比例，需達38人連署提案，57人同意，倒閣案才會通過。但目前國民黨扣除因案在押的立委後，僅有36席立委，且日前民眾黨已表態不會和國民黨合作倒閣。

陳亭妃指出，國民黨一下子要倒閣，一下子又說要提案解職拒絕備詢的官員。若不讓官員上台備詢，又要求解職，這真的很奇怪，看不懂國民黨要玩什麼招。

陳亭妃說，國民黨應該要回歸本位，讓官員上台好好講，相信官員面對立委質詢時，也不敢實問虛答，如果真的有官員敢這麼做，連執政黨也不允許，不用等國民黨出招，民進黨就認為這樣的官員不適任了。但國民黨現在不讓官員備詢，又要糟蹋官員，又要譴責，又要官員下台，這是很奇怪的邏輯。

鄭運鵬表示，上周就有聽說國民黨要提倒閣，但不曉得是不是真的會提，或是何時要提。但國民黨現在人數不足以提出倒閣案，加上又打算繼續占領議場杯葛，可是上得去又下不來，這恐怕是國民黨現在的困境。

鄭運鵬指出，國民黨若繼續占領議場，行政院各部會首長，就得在議場休息室等到中午才離開，非常浪費行政資源，呼籲國民黨明天讓蘇貞昌上台備詢，以國民黨立委的戰力，應該可以問出一點成績。

(中時 )