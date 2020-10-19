美國政府債台高築，財政赤字惡化，但為打擊5G相關大陸企業，正準備提供開發中國家數十億美元貸款，讓這些國家向「民主國家」供應商購買5G設備，別再使用華為、中興產品。

消息來源是美國國際開發署副署長葛莉克(Bonnie Glick)。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)不無諷刺地強調，國際開發署向以對開發中、未開發國家提供糧食援助著名，而非技術援助。

葛莉克提到，由於美國缺乏5G設備供應商，因此華盛頓計畫與芬蘭諾基亞(Nokia)、瑞典愛立信(Ericsson)、韓國三星(Samsung)合作。報導指出，美國政府相信財政援助是與中國大陸科技冷戰中可用的新工具，只要開發中國家不再認為使用華為、中興設備是好主意，付出就值得。

《華爾街日報》提到，近2年華府持續遊說各國加入美國行列，禁止大陸的5G設備，這種行動原本集中在歐洲，並在英國、波蘭等地取得成效，不過在歐洲2個主要經濟體德國、法國仍無明顯效果，德國可能近期通過法令授權政府有更大權力監管設備商，但從不願表態禁止陸企，一如他們從不在無證據下對特定外國企業制裁；法國做法是漸進式的，他們並不禁止華為，但只給3至8年授權。

報導分析，在歐洲，特別是北約國家範圍內都已經遇到那麼多困難，要說服開發中國家屏除華為、中興有更大難度，例如在非洲，陸企在無線設備方面據有絕對主導地位。國際開發署的行動則說明，美國遏制大陸科技發展的努力已經成為跨部會共同作戰。

不過《華爾街日報》認為，不論11月3日總統大選結果如何，這種努力預計都將持續，就算當選的是傾向自由貿易和國際多邊合作的拜登(Joe Biden)，他即使放緩對陸貿易戰也不會坐視美國在科技實力上被追上或超越，壓制大陸科技業已經成為美國朝野基調。

美國因疫情導致稅收銳減、政府支出暴增，整體債務6月就已突破20.5兆美元，該數字3月時還僅17.7兆美元。美國CBO(國會預算辦公室)預估，從今年10月1日開始的2021會計年度，政府債務就將追平或超過GDP(國內生產總值)；紐約大學研究指出，接下來10年美國國債可能每年光要償還的利息就會突破1兆美元。

(中時新聞網)