桃園市政府消防局大竹分隊小隊長王翊龍今年獲選為十大傑出救護員特別獎。生涯出勤8千多趟，也讓王翊龍擁有一套救護哲學，他引用急診醫師的名言，「面對無法救治的病人時，我們要救家屬」，期許自己無論在什麼位置，都要當個有溫度的人。

「救護其實是可以很有溫度的。」王翊龍反問，在到院前的救護最重要的工作之一，就是「心理支持」，那可以支持到什麼程度呢？「有時候，到了救護現場，發現病人已經是『那種』情況，我們跟他無怨無仇，為什麼硬要讓他們不能好好地離開？」

他回憶，當年高級救護技術員（EMT-P）受訓時，看著加護病房裡的病人與家屬，「那些病人困在身體監獄裡面，我也在想我真的要這樣活著嗎？」，這樣靠儀器剩一口氣，到底是病人的自由意願嗎？這樣尊嚴在哪？於是在心裡不斷反思，「我到院前的救護，當遇到救不了的病人時，我要救病人家屬的心理」。

面對已經明顯無法救回的病人，王翊龍表示，他也曾經遇過類似的個案。他說，當時接到孫媳婦的報案，趕到現場、透過儀器分析，發現老奶奶已經是無脈性心電氣活動，正當現場救護人員依著程序替老奶奶進行急救、插管，正準備注射強心針時，負責照顧老奶奶日常的孫媳婦開口，決定不再進行CPR。他回憶，「當時她知道這是對阿嬤最好的決定」。

但當鄰近的親友趕到現場，孫媳婦的表情開始不安時，王翊龍指出，當時我很清楚，病人無法救治時，我要救家屬、要治療家屬的心情，因為在這關鍵時刻只要一個處理不完善，留下來的人可能要花數十年來療傷。「於是，我決定我要幫她擋下責難」，他說，當下跟現場的所有人說，已經急救過一輪，如果繼續壓胸、電擊，對阿嬤都是折騰，建議讓阿嬤好好的離開。

王翊龍說，當時跟他們說，聽覺是人離世前最後喪失的，「我帶著他們跟阿嬤說說話，道歉、道愛、道謝、道別，帶著家屬好好地放下」，雖然這一趟出勤紀錄上可能是拒送、是一趟無效的救護，但對我來說，我已經救到了家屬的心情。

今年從3萬多名消防員中脫穎，拿下十大傑出救護員特別獎，王翊龍認為，靠的是對消防救護宣導的熱情與創意，「大概在救護宣導的部分，沒有人用漫畫、用貼圖來宣導」，原來知名消防短篇漫畫「熱血人生小劇場」就是他的發想。

王翊龍說，「漫畫這一塊，就是想紀念工作」，很多職業都會被大家討論，但真正講台灣消防的東西很少，台灣消防常常是每日名嘴再說，卻很少有消防員出來說些正確的事情，導致錯誤的觀念一直都存在，「我那時候就想，該是自己出面的時候」，於是他開始聯繫一些漫畫家，想找個替代的IP來露臉說些什麼，用不同的方式宣導消防，透過比較生活的方式慢慢切入宣導的主題，也獲得不小的迴響，讓消防工作、消防常識透過輕鬆的漫畫、貼圖，一點一滴融入大家的生活之中。

(中時 )