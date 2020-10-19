國聯冠軍戰第7戰，洛杉磯道奇隊靠著貝林傑（Cody Bellinger）在7局下的致勝陽春全壘打，以4比3逆轉擊敗勇士隊，繼2018年後再闖世界大賽，而在系列賽中共敲出5轟的席格（Corey Seager）則摘下國聯冠軍戰MVP。

26歲的席格，在國聯冠軍戰表現亮眼，29個打數敲出9支安打，打擊率3成10，其中包含5支全壘打，而他在系列賽5轟、11打點都寫下國聯冠軍戰紀錄，昨天的第6戰，他與騰納（Justin Turner）接連開轟，助隊將系列賽扳平，成為球隊奪冠最大關鍵。

「這不是我個人的，而是屬於整個團隊的。」在接獲MVP獎盃時席格說道，「我們只是做好守備、投好每一球，並執行教練的計畫。在這個系列賽中，我們一直努力執行，這不是件容易的事，我們很高興能夠奪冠。」

對席格而言，今年無疑是表現亮眼的一季，他在52場例行賽中敲出15轟，打擊率3成07，季後賽再轟出6支全壘打，另有15分打點也都寫下道奇隊史季後賽新高。

(中時 )