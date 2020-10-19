晶華酒店郵輪式渡假體驗又有大師登船分享共學課程，為將城市度假與養生保健結合，晶華酒店將於11月15日至20日邀請前游泳國手、同時也是運動網紅及瑜珈導師李詹瑩 Joy Lee與AI中醫科學專家張南雄博士攜手推出「大師登船-喜悅樂齡一泊二食專案」，在兩天一夜的旅程中，旅客將入住豪華客房、體驗瑜珈的魅力與經典中醫的智慧，搭配晶華軒和柏麗廳豐足的一泊二食，感受生活即保健的平易近人，重新創造康健的生活態度，專案每房每晚6,800元起。

晶華此次專案邀請到的瑜珈老師-李詹瑩 Joy Lee，曾在泳界被喻為天才選手，更一度創下女子100、200公尺蛙式的全國紀錄，李詹瑩曾因為過度的訓練導致椎間盤突出，進而引發顏面神經失調，之後透過溫和伸展的瑜伽復健，讓腰痛等問題逐漸改善，也從此開始了她對瑜珈的熱情及研究。現在的她，除了是知名的瑜珈老師及運動網紅外、同時也拍攝線上及線下的瑜珈節目，鼓勵培養持續且融入生活的運動習慣、展現自信與健康。此次專案包含Joy老師積極推廣的「趣味雙人瑜珈」課程，透過趣味的方式、深入淺出的引導瑜珈動作，達到運動保健的目的。

AI中醫科學專家-張南雄博士則會進行9月份推出即廣受好評的「養生茶敘工作坊」，透過近距離的教學與訪談，讓房客更加了解自己的身體，並獲得專屬的保健良方。此外，張博士也與晶華軒行政主廚鄔海明一同針對此次活動研發出「限定冬令養生膳食」，為房客打造更全面性的身體保健規劃，入住專案即贈送兩客價值4,400元的套餐，套餐內共有一組四道式前菜、五道主菜以及甜點，其中值得一提的包含了主廚以明目的枸杞搭配富含膠質的花膠及烏骨雞精心熬製而成的「枸杞花膠烏骨雞湯」，「山藥芥蘭炒牛肉」則是將補氣的山藥加入芥蘭牛肉，創造出全新的健康風味，「銀杏萬象素紅茄」是以溫肺益氣的銀杏入饌，搭配蕃茄及菇類一同食用更添營養價值，最後收尾的甜品是將桂花湯圓巧妙結合祛寒暖身的薑茶而成的「桂花湯圓薑茶」，以及棗香濃郁、口感細密的「乾清棗皇糕」。

(工商 )